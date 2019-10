Dcera Johnnyho Deppa na premiéře: K příteli se nepřiznala, pozornost si zajistila šaty s hlubokým výstřihem

Lily-Rose Depp Profimedia.cz

Lily-Rose Depp (20) a Timothee Chalamet (23) spolu chodí zhruba rok a nyní se spolu také objeví ve filmu The King. Oficiálně svůj vztah dodnes nepotvrdili, ale fotky z jachty, které najdete v galerii, dokazují, že to nejsou jen dva kolegové z filmové branže.

Ani slavnostní událost k uvedení nového snímku je ovšem nepřiměla zapózovat na koberci bok po boku. Lily-Rose se tak před fotoaparáty nakrucovala sama a v černých šatech s růžovými květy předvedla hluboký dekolt. Svou maminku Vanessu Paradis (46) v obličeji, ale ani ve své štíhlosti rozhodně nezapře.

Lily-Rose hraje v novém historickém snímku královnu Kateřinu a Timothee dostal roli krále Jindřicha V. Herečka se svěřila se svými obavami, které měla před natáčením filmu: „Je vždy velice vzrušující pracovat s někým, koho znáte, a víte, jak moc svou filmovou rolí žije. Pracovat s lidmi, jejichž talent tolik obdivujete, může ovšem přinést hodně nervozity. I když to pro mě bylo skoro až děsivé, rozhodně mi to přineslo hodně zkušeností a od takových talentů, se kterými jsem měla šanci pracovat, jsem se mohla lecčemu přiučit.“

Depp byla nervózní i z toho, že hrála skutečnou historickou osobu: „Bylo to opravdu naprosto neuvěřitelné. Zamilovala jsem si ten proces vyhledávání všech informací o královně Kateřině a pronikání do toho, jaká byla. I když to může člověka zastrašit, hrát skutečnou osobnost, tak si myslím, že vás to jen posune k lepším výkonům.“ ■