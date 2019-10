Karel Gott a Charlotte Ella Gottová - Srdce nehasnou Video: Supraphon

„Po dvou pohádkových duetech s Charlottkou pro nás Richard Krajčo napsal první společnou píseň, po které jsem již delší dobu toužil. Nese v sobě emoční hloubku a energii rozpravy mezi otcem a jeho dospívající dcerou. Richard naprosto přesně vystihl sílu myšlenky předat v písni mé dceři pohled na životní situace, které ji mohou také potkat. Jsem hrdý na to, s jakým nasazením a profesionalitou Charlottka píseň nazpívala,“ řekl o písni Srdce nehasnou Gott.

Dojemná skladba v sobě skrývá mnohem hlubší poslání, než se na první poslech mohlo zdát. „A teď už cítím, jak sprintuje čas. Ještě než usnu, chci slyšet tvůj hlas,“ zpíval slavík ve videu, když ve své dlani svíral ruku dcerky.

Richard Krajčo se snažil do textu přenést veškeré emoce, které patrně mistr v té době prožíval. Nebyl to pro něj ale vůbec jednoduchý úkol.

„Nikdy jsem pro nikoho jiného neskládal, a proto jsem se dokonce i trochu bál. Každá píseň je pro mě totiž vždy takový malý klenot a já si říkal, že Karel by si zasloužil jeden takový ,vybroušený‘. A o to jsme se s pokorou všichni pokusili. Vznikla zpověď zralého moudrého muže, táty, který už ví, co se chystá‘. Byl jsem rád, že se Karlovi i Charlottce písnička líbila, a věřím, že se zalíbí i fanouškům. Zazpívali ji totiž nádherně a dali jí velké emoce,“ nechal se slyšet frontman kapely Kryštof.

Karel Gott zemřel 1. října, podlehl akutní leukémii. ■