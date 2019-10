Karel Gott Foto: Instagram K. Gotta

Kolegové a přátelé všech generací na Mistra vzpomínají s láskou, jako na krále populární hudby, vzor pokory a profesionalismu, zmiňují jeho velký smysl pro humor, nadhled a vlídnost.

Slova došla moderátorům Liboru Boučkovi (38) i Leoši Marešovi (43), oba je s Gottem pojilo přátelství. Lucie Bílá (53) také zavzpomínala jen krátce: „Slova jsou zbytečná,“ napsala ke společnému snímku.

„Nikdy nezapomenu.... Díky za všechno a šťastnou cestu do hudebního nebe, kde hned zaujmeš to nejvyšší místo.. Jsi jediný a skutečný král naší populární hudby... To se ani dneškem nemění... Sbohem...“ loučil se Marek Ztracený (34).

„Budete obrovsky chybět. Nám všem,“ smutnila Lucie Vondráčková (39).

„To je strašně smutná zpráva. Všude kolem zní dnes obzvlášť jeho písně. Děkuju za rady, vždy hezká přijetí, nadhled a dávku humoru u vás doma, když jsme cvičili duet na Vaši vyprodanou arenu, Mistře, nikdy nezapomenu, jakým vzorem pokory a profesionalismu jste byl. Bylo mi ctí Vás poznat, zpívat s Vámi i Vám,“ napsala Ewa Farna (26) a Gottově rodině vyjádřila upřímnou soustrast.

„Karlův odchod mě hluboce zasáhnul. Byl to jedinečný zpěvák, chytrý a pozitivně naladěný muž, kolega, kamarád... Budu na něj vzpomínat s hlubokou úctou. Díky jeho krásným písním tu bude s námi stále,“ napsala Super.cz Leona Machálková (52).

„Navždy zůstaneš v mém srdci. Děkuji za to, že jsem s Tebou mohla zpívat, za to, že jsi mě provázel celým životem. Děkuji Ti za přátelství. Nikdy nezapomenu. Upřímnou soustrast Ivanko, holčičky,“ vzkázala Ilona Csáková (49).

Jako jedna z prvních na smutnou zprávu reagovala také zpěvákova bývalá přítelkyně Alice Kovácsová. Na sociální síti sdílela citát Platóna: „Nikdo neví, co je smrt, a přece se jí všichni bojí, jako by uznávali, že je největším zlem, třeba je pro člověka největším dobrem.“ ■