Dva roky jste o ní kvůli velkým zdravotním problémům neslyšeli. Nejkypřejší česká zpěvačka je zpátky. Z kil navíc si nic nedělá

Dannie Super.cz

"Mám velký hormonální problém, proto jsem dlouho nikde nebyla. Dala jsem si dlouhou dvouletou pauzu. Měla jsem sepsi sleziny, štítná žláza nefungovala, bylo to hodně zlé, měla jsem otoky celého těla. To mám stále. není to úplně komfortní, kůže se napíná, praská. A také změny nálad, to je, jak když jste těhotná," řekla Super.cz Dannie.

Nyní už je v pořádku. "Cítím se lépe, je to čím dál lepší," usmívá se Dannie, která patří k nejkypřejším zpěvačkám u nás. Snažila se zhubnout, nyní už váhu dávno neřeší. "Cítím se dobře v těle, které mám. Jednou jsem zkoušela hubnout. Není to ale nic pro mě. Mám ráda cvičení, ale také jídlo. Kašlu na diety," dodala s úsměvem. ■