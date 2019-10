Finalistka České Miss vypadá skvěle v plavkách a k tomu fantasticky zpívá! Jediná blondýnka v soutěži to zkouší v SuperStar

Karin Křížová Super.cz

Vítězstvím pro ni účast v České Miss nedopadla, ale přesto je šťastná, že se do nejprestižnější soutěže krásy přihlásila. Finalistka České Miss 2019 Karin Křížová získala sebevědomí a nyní to zkouší v další soutěži. A pozor! Není modelingová.

"Řekla jsem si, že zkusím první casting SuperStar. Vždycky mě to lákalo, stejně jako Česká Miss, tak to zkusím v jednom roce," řekla Super.cz Karin. Přesvědčilo ji hlavně vedení i finalistky soutěže krásy.

"Nevěřila jsem si, až na Miss jsem pochopila, že to má nějaký smysl a že to je něco, v čem se já opravdu cítím. A to je zpěv, šoumenství, předávání energií lidem. Doufám, že se najdu v hudbě a vyjde to. Moc bych si to přála," dodala kráska, která se zpěvu věnuje řadu let, zpívá v kapele a pyšní se hluboce zabarveným nádherným hlasem.

"Hlavní motivace byla, že mě neustále přesvědčovaly holky, vedení soutěže. Tak když to nevyjde, mají mě na svědomí," dodala se smíchem krásná Karin. ■