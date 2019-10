Nesvadbová nechala pro dobrou věc rozehrát nejvíc sexy klavíristu a rozezpívala představitelku Dáši z Mostu

Barbara Nesvadbová uspořádala tradiční charitativní galavečeři. Super.cz

Už potřetí organizovala Barbara Nesvadbová (44) pro svůj nadační fond charitativní galavečeři. Před samotnou akcí byla nervózní. Nakonec se ukázalo, že nervozita byla zbytečná, jelikož se podařilo na vstupenkách na večeři a v dražbě výjimečných předmětů vybrat 2 664 500 korun, které do poslední koruny poputují na pomoc nemocným dětem.

„Jsem ještě nervóznější než obvykle. Můj nejoblíbenější kvantový fyzik Jan Rak mi řekl, že musíme zářit, a tak to lidi kolem nás poznají, a tím pádem na nás budou hodní,” uvedla Barbara.

Filantropka se drží hesla, že pomáhat by mělo být zábavné, a podle toho také zorganizovala večer. „Do fondu se nám přidal Ivo Kahánek, který je nejvíce sexy klavírista na světě. Na after party zazpívá Erika Stárková, takže já pevně věřím, že dnes protancuju střevíčky,” zmínila Bára přítomnost Eriky Stárkové coby Dáši ze seriálu Most!.

Nesvadbová upřímně děkovala lidem, kteří přišli. „Jsem ráda, že ti lidi, kteří dnes přišli, neberou život jako samozřejmost, ale jako dárek. Že jsou velkorysí a velkodušní.” ■