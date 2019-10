Kosmetické úpravy mě doteď moc nelákaly, prozradila Victoria Beckham po letech od dlouho nepřiznaného zvětšení a zmenšení poprsí

David si od své ženy půjčuje kosmetické přípravky. Profimedia.cz

Když se Victorie v pořadu This Morning zeptali, zda někdy uvažovala o plastické operaci, odpověděla: „Kosmetické úpravy mě prozatím moc nelákaly, ale nikdy neříkej nikdy.“

U Victorie se jeden čas o zvětšení jejího poprsí hodně mluvilo, ale ona sama jej v té době napřímo nepřiznala, a to ani poté, co se její poprsí vrátilo do původního stavu. Jediné, co k tomu kdy řekla, bylo pro britský Vogue až v roce 2017, kde přiznala lehké výčitky vizuálně dost zjevného a nepřirozeného zvětšení: „Nejspíš bych měla říct, nezahrávejte si se svým poprsím. Celé roky jsem to popírala, což byla hloupost. Znamení vlastní nejistoty. Měli bychom oslavovat to, co máme.“

V interview dále prozradila, že její manžel David si od ní často půjčuje její kosmetické produkty a že s dcerou Harper si užívá společnou lásku k make-upu. „Harper má ráda holčičí věci, takže si v klidu domova s make-upem hrajeme. Tím chci říct, že by s ním ven nešla samozřejmě, ale považuji to za moc hezkou věc, která spojuje matku s dcerou. Hrajte si s líčením, bavte se.“ ■