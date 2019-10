Alena Vránová a Vladimír Ráž jako princezna Krasomila a král Miroslav Foto: reprofoto Pyšná princezna

Byly do něj zamilované ženy všech generací. A nebylo divu. Se svým charizmatickým zjevem, kultivovaným projevem a sametovým hlasem mohl mít Vladimír Ráž každou sukni, která se kolem něj jen mihla. Stačí zmínit pohádkového krále Miroslava z Pyšné princezny (1952), kterým se navždy zapsal do srdcí všech filmových divaček – a to navzdory tomu, že během své herecké kariéry vytvořil desítky jiných úloh.