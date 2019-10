Patricie Pagáčová Foto: archiv FTV Prima

Oblíbená herečka Patricie Pagáčová (30), která se před nedávnem vdala za svého přítele Tibora, se pochlubila novým přírůstkem do rodiny.

Jak je o herečce známo, je milovnicí nejen psů, ale i ostatních zvířat. V talk show Marty Jandové (45) se objevila po boku nového psa. Nového člena rodiny si Patricie domů donesla z útulku.

„Je to můj čerstvý přírůstek, mám doma už dva pejsky. Jmenuje se Čolek, tohle jméno mu dali už v útulku a my jsme mu ho nechali, protože se nám jméno líbí,“ pochlubila se herečka.

„Dohromady máme už 4 psy, já mám dva, sestra jednoho a máma jednoho,“ popsala výčet psí smečky v rodině půvabná herečka.

„Za to, že máme Čolka, může vlastně Marta Jandová. Když jsem se dozvěděla, že se mnou ve studiu bude Marta Kubišová (76), tak jsme chtěli udělat ve studiu takovou nabídku psů z útulku, takové Chcete mě. Ale pak jsme si řekli, že by to bylo pro psy náročné. A když jsem z útulku odcházela, tak jsem si Čolka vzala domů,“ práskla Patricie.

Ačkoli je Čolek v rodině herečky téměř nováčkem, stihl se už dostatečně zabydlet. „Když jsem odjela na víkend a hlídal ho jen můj manžel, tak mi počural moji část postele, protože byl naštvaný, že jsem odjela pryč. Manželovi rozkousal brýle a mně prostě počural postel,“ dodala závěrem Patricie.

Ačkoli je herečka velmi pracovně vytížená, tak jakmile jí to pracovní diář dovolí, ráda svou účastí podpoří charitativní akce nejen na podporu psích útulků. ■