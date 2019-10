Jolie vyvedla na premiéru ratolesti: V poslední době jsem se cítila malá, ohrožená a zahnaná do kouta, svěřila

Angelina Jolie vyvedla početnou rodinku. Profimedia.cz

Pax (15), Zahara (14), Shiloh (13), Vivienne a Knox (11) působili vedle maminky v dobrém rozmaru. Sama Jolie vypadala v róbě značky Versace skvěle. Během premiéry mluvila pochopitelně především o představovaném snímku a své postavě Maleficent. Přiznala dokonce, že s ní má mnoho společného.

„V posledních letech jsem měla pocit - i když jsem to před veřejností možná dobře skrývala -, kdy jsem se necítila volná a v bezpečí. Cítila jsem se ohrožená, malá, zahnaná do kouta. Stálo mě to hodně úsilí zase se najít,“ svěřila v rozhovoru pro E! News.

Angelina už jednou komentovala pocity, které ji v posledních letech provázely, to jsou však jediné komentáře, které poskytuje ohledně léta trvajícího rozvodu s Bradem Pittem (55). Ten se táhne od roku 2016 a pár se stále snaží majetkově vyrovnat, i když na střídavé péči o děti se konečně dohodli.

Jolie se také konečně pustila do nových projektů. Po Zlobě, která by do českých kin měla vstoupit 17. října, se ukáže také v roli superhrdinky v očekávané marvelovce Eternals. ■