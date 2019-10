Modelka ze stáje Victoria´s Secret ukázala na večírku výstřih až do pasu: Novozélandská kráska navíc oslnila vysokým rozparkem

Georgia Fowler Profimedia.cz

Supermodelka Georgia Fowler (27) byla opravdovou ozdobou módní události The Business of Fashion v Paříži.

V dlouhých černých šatech předvedla kráska od protinožců své největší přednosti - sexy dekolt a proklatě dlouhé štíhlé nohy.

Georgia byla objevena v Aucklandu, když jí bylo 12 let a kvůli kariéře modelky se přestěhovala do New Yorku. Jejím snem bylo předvádět pro Victoria´s Secret, což se jí také splnilo. Objevila se na jejich přehlídkovém mole dokonce tři roky po sobě v letech 2016-2018.

Fowler si také zahrála hlavní roli ve videoklipu Seleny Gomez (27) a Kyga k písni It Ain´t Me, který má na Youtube 164 miliónů zhlédnutí. ■