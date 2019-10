Psychicky labilní Aaron Carter si nechal potetovat obličej: Zdobí ho Rihanna jako medúza

Aaron Carter Profimedia.cz

Zpěvák Aaron Carter (31) v poslední době plní titulky bulváru kvůli svému psychickému zdraví, které zjevně není nic moc, ale také kvůli rodinným dramatům se sourozenci. Poté, co se ukázalo, že je zpěvák značně labilní, a navíc má zálibu ve zbraních , nechali si jeho bratr Nick Carter a sestra Angel Carter vystavit zákaz přiblížení.

Aaron si však nedá pokoj a nepřestává na sebe upozorňovat. Tentokrát si vybral poněkud radikální způsob, nechal si potetovat půlku obličeje. Malůvka má znázorňovat zpěvačku Rihannu (31), která se v roce 2013 nechala zvěčnit na obálku časopisu GQ jako medúza.

Co chtěl novým tetováním říct, ví pravděpodobně jenom on sám. K sourozencům se Carter nesmí přiblížit poté, co Nickovi údajně vyhrožoval, že zabije jeho těhotnou manželku. Aaron také šokoval prohlášením, že ho jeho zesnulá sestra Leslie (✝26) v dětství sexuálně zneužívala.

Zpěvák se potýká s psychickými problémy celý život, v minulosti se i zhroutil, léčil, soudil s vlastní rodinou a momentálně je pod silnými prášky. Když se ho sourozenci ovšem nedávno snažili dostat do léčebny, nevyšlo jim to, zpěvák totiž tvrdí, že je naprosto v pořádku. ■