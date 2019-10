Šílená bolest kyčle, kolene i kotníku! Moderátorka Primy trénuje s Danielou Písařovicovou na půlmaraton

Lenka Špillarová Super.cz

"Posledních deset let jsem si říkala, že bych chtěla začít sportovat a zhubnout. Před dvěma měsíci se to zlomilo a šla jsem běhat. Chytlo mě to a zůstala jsem u toho. Doufám, že mi to vydrží. Jsem trošku šnek, ale už jsem uběhla 12 kilometrů. Začalo mě pak bolet koleno, kyčel, kotník. Dost pekelně," řekla Super.cz Lenka s tím, že již brzy ji čeká půlmaraton, kam se přihlásila. A rozhodla se zřejmě zneškodnit i kamarádku, moderátorku Danielu Písařovicovou.

"Daniele Písařovicové jsem dala k svátku půlmaraton. Trošku jsem ji do toho uvrtala. Je nadšená, těší se," směje se Lenka.

"Koukala jsem se na nejhorší loňské časy a ty byly 2 hodiny 53 minut. To jsem si řekla, že dáme v pohodě, to stihneme jít i na houby. Pak jsem zkusila těch 12 kilometrů, podívala jsem se na čas a moc to na ty tři hodiny nevidím," říká. "V nejhorším prostě nedostaneme medaili, ale do cíle se došouráme," uzavřela nadšená běžkyně na oslavě 15. výročí modelingové agentury Jaro management.

"Běhám všude, u moře, na výletech. Nejlépe se mi běhá v cizím prostředí. Cítím se pevnější, ale zatím nemám pocit, že bych zhubla. Až po uběhnutí půlmaratonu bych chtěla nasadit ještě dietu," uzavřela. ■