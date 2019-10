Rozparek si cestou na párty musela sama zašít! Jinak by 181 centimetrů vysoká Švantnerová stoprocentně předvedla rozkrok

Nikol Švantnerová Super.cz

"Jsem zvyklá, že jsou mi šaty většinou kratší. Koukla jsem se na sebe do zrcadla a už to bylo moc. Tak jsem třema stehama šaty lehce zašila," řekla Super.cz Nikol, která splnila dresscode skvěle. "Pojala jsem to tak, že když to má být glamour a sexy, tak to musí být krátké, s výstřihem. A magic jsou pro mě třpytky. Ve výstřihu nemám co ukazovat, tak raději předvádím nohy," usmívá se.

Z kalendáře Simony byla nadšená, sama by ale podobné fotky nenafotila. Důvodem není stud, ale prý by neměla co předvést. "Nemám co ukazovat, mě se to úplně netýká. Nemám problém se odhalovat, pokud to není něco vulgárního. Když je to decentní, sexy a člověk neukáže všechno, je to hezké. Já ale nemám pocit, že na mně by se dalo něco vykoukat, kdybych se svlékla. Proto jsem nad tím ani nepřemýšlela," dodala. ■