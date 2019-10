Makarenko slaví 30. narozeniny: V odvážném saku měla co dělat, aby národu nepředvedla vnady

Taťána Makarenko Super.cz

"Za sebe si myslím, že je dress code splněný. Trošku zajímavé, hravé. Snad to tak je," řekla Super.cz s úsměvem. "Je to sako, kde není podprsenka, tam hrozí vždycky nějaké nebezpečí. Ale snažím se to hlídat, tak snad to vyjde. Pojištěné to nemám," dodala s úsměvem Makarenko, která 1. října slaví narozeniny, letos je jí 30.

"Mám kolem sebe mladé dívky, takže si i já připadám mladistvá a rozverná. Nepřijde mi, že je třicítka něco strašného. Nemám děti, ještě jsem neměla svatbu, spousta krásných věcí mě ještě čeká. Ve třiceti už ženy bývají stabilnější, znají samy sebe a jsou čím dál spokojenější. Tak snad to tak bude i v mém případě," uzavřela na křtu kalendáře modelky Simony Krainové (46). ■