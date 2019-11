V žádném případě není bezduchým ramínkem na šaty. Gazela Soukupová potřebuje, aby ji modeling naplňoval

Hana Soukupová ví přesně, co chce. Super.cz

„Moc se na to těším a jsem na to pyšná,” říká rodačka z Karlových Varů, která se tímto počinem vrací do rodného kraje. „Žila jsem vedle této firmy a jako malá holka jsem na to koukala jako na něco nedosažitelného.”

Soukupová patří mezi nejúspěšnější modelky své generace a dávno už není jen anonymní kráskou. Produktům, kterým propůjčuje tvář a tělo, musí sama věřit. „Chci se spojovat s krásnými značkami, krásnými projekty a dělat to, co mě baví,” říká Hana, která by se už nepropůjčila jen tak k něčemu. „Už bych asi nechtěla dělat něco, co se mi nelíbí.” ■