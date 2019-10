Supermodelka je zároveň farmářkou. Super.cz

Před několika lety se Hana Soukupová se svým manželem Drewem Aaronem přestěhovali z New Yorku na Mallorcu. K přesunu z civilizace do Středomoří došlo hlavně kvůli jejich dětem, které toužila rodačka z Karlových Varů vychovávat v souladu s přírodou.

Když jsme si s ní naposled povídali, radovala se Hana zrovna z velké úrody oliv, ze kterých vyrábí olej. Když jsme se s ní setkali na charitativní gala večeři Be Charity Báry Nesvadbové, svěřila se nám s tím, že na svém luxusním sídle pěstuje celou řadu dalších plodin.

„Máme velkou zahradu, kde toho pěstujeme opravdu hodně. Nejlepší je to pro děti, které ráno vyběhnou do zahrady a přinesou košík plný zeleniny a ovoce. Pokaždé z toho něco uděláme, je to super, usmívá se Hana, která ráda přidá ruku k dílu. „Ráda se rýpu v hlíně a zalévám.”

Kromě pěstování plodin se věnuje také chovu zvířat. „Než jsem odletěla, musela jsem brzy ráno vstát a nakrmit zvířata. Čistím oslíka, staráme se také o čtyři ovce a dva poníky, je toho hodně,” překvapuje informací jedna z nejúspěšnějších českých modelek své generace.

Svou farmu hodlá Soukupová dál rozšiřovat. „Chtěla bych ještě slepice, abychom měli čerstvá vajíčka. Ráda bych ještě jednoho oslíka, aby měl ten druhý kamaráda,” směje se topmodelka.

Soukupová vždy milovala zvířata a dnes si plní své dětské sny. „Bydleli jsme v bytě, ale vždycky jsem měla kolem sebe zvířata, hlavně psy. Táta je myslivec, takže vždycky z lesa přinesl zvířata, která jsem pak vypiplali,” vzpomíná Hana Soukupová. ■