Po čtyřicítce si ještě občas k modelingu odskočí: Nejvíc zabrat ale dávají bývalé playmate její tři děti

Bývalá playmate Lucie Kachtíková moc často do společnosti nevyráží.

Bývalou playmate Lucii Kachtíkovou potkáváme ve společnosti zhruba dvakrát do roka. S manželem trojnásobná maminka, která má doma i tři psy, obvykle navštěvuje Česko-Slovenský ples a pak některou z událostí, které pořádá podnikatelka Tamara Kotvalová (56). Právě na její párty v Anežském klášteře jsme sondovali, co je u Lucky nového.

Lucka byla vždycky docela číslo, proto nás trošku překvapuje, že je opravdu maminkou na plný úvazek. "Ono to tam pořád je, manžel by mohl povyprávět, ale už jenom v rodinném kruhu za zavřenými dveřmi. Jinak už jsme hodní, nudní a milující rodiče," smála se bývalá playmate.

K modelingu si ale občas ještě odskočí, před pár lety zapojila i nejstarší dceru Sofii. "Sofinka je krásná, mám nabídky, abych ji dala do agentury na focení a reklamy, ale ještě se mi nechce její citlivou dušičku vystavovat. Je jí deset a ještě má pár let čas. Sama vím, o čem to je. Timíček je taky moc hezkej, ale ten by určitě nevydržel stát před fotografem. Viviance jsou teprve dva, ale ta se pořád někde kroutí a předvádí," vyprávěla nám o svých potomcích.

"Sama čas od času něco fotím, naposledy pro kliniku svojí kamarádky, občas nějaké procedury, další kamarádka má nějakou kosmetickou řadu a salon. Takže spíš věci pro známé, jinak už ne. Zaplaťpámbu jsem už v modelkovském důchodu a užívám si hlavně mateřské povinnosti," uzavřela. ■