Díky hraní v seriálu už si dcera Lucie Zedníčkové vydělává: Za své a podle sebe si Amélie (14) zařídila i pokoj v novém domě

"Ještě kdyby se tady točila pohádka a já si v ní zahrála princeznu, to by se mi splnil sen," rozplývala se čtrnáctiletá slečna. "Chtěla bych si zahrát úplně všechno, bavila by mě každá role, mám ráda různorodé charaktery, tak bych chtěla vyzkoušet všechno. Ale nové role mě snad čekají, i když to není natolik jisté, abych o tom mohla mluvit, svěřila čtrnáctiletá studentka gymnázia zaměřeného na francouzštinu.

Herectví by se chtěla věnovat i dál, o konzervatoři nebo DAMU ale nesní. "Kdyby mi to vyšlo, strašně ráda bych studovala vysokou školu v zahraničí, muzikál, film nebo i činohru. Ještě uvidím. Původně jsem sice na konzervatoř chtěla, ale myslím si, že všeobecné vzdělání byla dobrá volba," míní Amélie, kterou baví hlavně francouzština a právě v zemi galského kohouta by ráda později studovala.

Společně jsme obdivovali i kreativní bydlení umělce, v jehož zahradě jsme se ocitli, a který se chystá na jaře vystupovat se svojí Snowshow i v Praze. "Právě ta kreativita se mi hrozně líbí, oči se tady nikdy nenudí, je to hrozně zajímavé. Ale můj styl na bydlení to úplně není, sama mám ráda celkově minimalismus. Teď jsme se stěhovali a bylo to poprvé, kdy jsem si svůj pokoj mohla zařídit sama, a to nejen po designové stránce, ale mohla jsem mamce pomoct i finančně, když jsem si mohla nábytek díky hraní koupit sama," uzavřela. ■