Sexy stříbrná róba s velkým dekoltem jako oslava krásného životního období: V čem se Báře Nesvadbové nejvíc daří?

Bára Nesvadbová místo pro ni klasické černé oblékla sexy stříbrnou róbu. Super.cz

Spokojená je ve všech oblastech včetně své charitativní činnosti. "Be Charity se daří dobře, fond mi roste pod rukama. Řekla jsem, a chci to splnit, že věnuju Be Charity rok svojí síly, intelektu a píle, takže to dělám. Je to někdy trochu sisyfovská práce, včetně cestování po nejzazších místech naší vlasti. Ale ono se to zvláštním způsobem vrací, protože lidé se k nám přidávají s láskou, ještě nikdy jsem nezažila zklamání a nikdo nás neposlal do háje," vyprávěla. "Rehabilituje s námi 54 dětí, zaměstnáváme 164 mentálně hendikepovaných dospělých, takže to nemůžu vzdát," dodala.

Radost má ale i z úspěchů ve své původní profesi. "Pokud jde o film Přítelkyně, kde má hrát hlavní roli Pavlína Němcová (46), tak ten se extrémně dlouho rodí. Honza Drbohlav napsal asi osmou verzi scénáře, kterou mám na stole. Snaží se, ale ještě nám to spolu neladí a nechci pustit polotovar, takže jsem trochu brzda na plynu. Ale pracujeme spolu na více projektech. Teď jsme dodělali Bestiář pro Divadlo Na Fidlovačce. To bude takové retro po dvaceti letech, už tedy bez Marka Vašuta, kterého mám moc ráda, ale trošku sešel," doplnila Bára. ■