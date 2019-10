Královna burlesky se vrací do Česka. Kromě koupele ve skleničce martini zkrotí erotickou šelmu a osedlá obří rtěnku

Tanec je nedílnou součástí její show a v mnoha číslech diváci ocení nádhernou ladnost pohybu vycházející z Ditiny baletní průpravy. Foto: Guillaume Thomas

Na konci loňského roku si Dita Von Teese splnila sen, když poprvé vystoupila v Praze , ve městě, které vždy toužila navštívit. Světová královna burlesky se do Prahy chystá znovu.

Show s názvem Glamonatrix bude přehlídkou luxusu a stylu v podání první dámy svého žánru. Dita své publikum zahrne třpytem a luxusem kabaretů třicátých let včetně rozverné dívky schované v dortu, ve fetišisticky pojatém kostýmu zkrotí erotikou nabitou šelmu, osedlá obří rtěnku a s blýskavým bičem provede publikum cirkusovou manéží.

Nebude chybět ani pro Ditu Von Teese již ikonická obří sklenice martini, ovšem ve zcela novém podání. Navíc se během show k Ditě připojí i další velmi slavní umělci burlesky jako Dirty Martini a australská hvězda Zelia Rose.

„Po velkém úspěchu mého posledního evropského turné jsem se vrátila domů plná energie a chuti do vytváření nových skvělých čísel pro své publikum. Celý rok jsme s týmem velmi pilně pracovali a nyní se do Evropy vracím s ještě velkolepější a propracovanější show, než byla ta předchozí. Všechna ta vystoupení v historických divadlech a luxusních klubech mi byla ohromnou inspirací. Burleska ve mně vždy vzbuzovala lásku a sebevědomí, ale také touhu povzbudit ostatní, aby objevili jejich vlastní smyslnost a inspirovali tak své životy,“ říká o svém připravovaném vystoupení Dita Von Teese.

Velkolepé vystoupení nejslavnější burleskní umělkyně světa Dity Von Teese poprvé naplní vzrušující atmosférou Hudební divadlo v Karlíně, jehož krásný historický interiér celou show dokonale zarámuje.

Díky omezené kapacitě historického sálu divadla budou diváci mnohem blíže slavné umělkyni a mnohem více proto ocení její energii, dokonalé detaily jejího těla i třpytivých kostýmů. Navíc přední řady budou nahrazeny malými stolky s křesly a diváci budou moci při představení tak jako v luxusních kabaretech popíjet šampaňské. Pro své největší fanoušky a obdivovatele dokonce nabídla Dita Von Teese osobní setkání.

„Dita pozvedla burlesku na úroveň elegantního, okouzlujícího a populárního umění. Ona je tou „nej“ Pařížankou ze všech Američanů. Když jsem sledoval její show, cítil jsem, jako by se svlékala, aby byla lépe oblečená. Je to jako ohňostroj kreativity a krystalů! Je nutné to vidět,“ komentoval její show Jean Paul Gaultier. ■