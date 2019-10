Wolverine, Jackie Kennedy i milenci z Titaniku: Jak čeští herci ztvárnili pro kalendář známé filmové hrdiny?

Ochutnávka z kalendáře Proměny Foto: archiv Proměny

Už jedenáctý kalendář na podporu nadace Archa Chantal je skoro hotov. Focení do charitativního kalendáře Proměny pod vedením fotografa Petra Kurečky opět neodmítla řada známých tváří, které se vtělily do nezapomenutelných filmových postav.

Chybět nebudou kultovní postavy z filmových megahitů, jako je Titanic, Pán prstenů, X-Men, Rocky, Avatar či Amélie z Montmartru. Na podporu projektů Nadace Archa Chantal se spolu s její zakladatelkou Chantal Poullain (63) tentokrát k nepoznání proměnila například Anna Fialová, která se stala Jackie Kennedy, Marie Doležalová (32) s Markem Zelinkou si zase užili milostnou scénu z Titaniku jako Kate Winslet a Leonardo DiCaprio.

„Vždycky jsem udiveně zíral, co dokáže tým kolem Petra Kurečky z mých kolegů vykouzlit. A tajně jsem se těšil, že na mě třeba taky někdy přijde řada. A teď to konečně přišlo! Sice X-Meny nesleduji, ale Hugha Jackmana mám rád moc, a byla to i výzva. Užil jsem si to. Ovšem modelku bych dělat nemohl. Doma jsem padnul do postele utahaný jak po nějakém sportovním výkonu. A začal jsem sledovat X-Meny,“ říká s úsměvem Igor Orozovič, který se dočasně stal Wolverinem – mutantem s neuvěřitelnými schopnostmi. ■