Užijte si tuhle fotku Lucie Bílé v plavkách, nechala se v nich zvěčnit naposledy. Další odhalený snímek nebude

Zpěvačka Lucie Bílá (53) se udržuje ve výborné kondici každodenním cvičením. Doma má vlastní posilovnu, velkou inspirací je pro ni také její partner Radek Filipi. I když má postavu, kterou by jí o hodně let mladší ženy mohly závidět, málokdy se stane, že by se nechala vyfotit spoře oděná.