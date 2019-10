Tohle jsou nejvíc sexy fotky z kalendáře Simony Krainové: Odvážnější už nebude

Simona Krainová Super.cz

"S fotografem Lukášem Dvořákem jsme se domluvili na společném projektu. On chtěl fotit snímky do své knihy, kterou bude vydávat. Řekl mi, že potřebuje femme fatale a napadla jsem ho já. A já chtěla kalendář. Tak jsme to spojili dohromady," řekla Super.cz Simona.

"S Lukášem jsem přesně před deseti lety fotila svůj poslední kalendář. Mě to s ním bavilo. Vystihuje nahotu něžně, decentně. Chtěli jsme ukázat ženu v opravdovosti, jak se cítím, v jakém jsem rozpoložení, že je mi dobře. A doufám, že to nikoho nepobouřilo," usmívá se modelka, která na svém těle poslední rok pořádně dřela.

Kalendář byl jedním z důvodů, ale ne ten hlavní. "Nedělala jsem to jen pro obdiv ostatních, dělám to hlavně pro sebe. Nakopává mě to. Vidím, co to dělá s mým tělem, cítím se dobře, dobře se mi dýchá, limity překračuju s lehkostí. Baví mě si dávat nové cíle. Jsem ráda, že i díky tomu jsem si před kameru mohla stoupnout nahá a nemusela jsem mít špatný pocit," vysvětluje.

"Jsem ráda, že to je takové čisté, a jak říkám, doufám, že jsem v naší puritánské zemi nikoho nepobouřila," dodala Krainová. ■