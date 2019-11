Vlastina Svátková by se podle manžela ani neměla líčit. Super.cz

„Leze mi to na nervy, a tak se normálně nelíčím. Samozřejmě se musím zbavit kruhů pod očima a také nějaké nesrovnalosti pleti tam jsou. Doma se nelíčím, ani když jdu s košem nebo vyrazím nakoupit,” vysvětluje svůj přístup Vlastina.

Mohlo by se zdát, že bude blondýnka bez stopy šminek nerozpoznatelná a může se tak pohybovat na veřejnosti inkognito. „Lidé mě nepoznávají. Snažím se neustále měnit image. Měním barvu vlasů, zkracuji je, nebo si je naopak nechávám naplést. Mám tyhle změny ráda. Nebojím se ani toho, když má role vyžaduje nějakou radikální změnu. Vyhovuje mi to taky proto, že si mě s tím vzhledem nikdo nespojuje, to je dobrý,” říká Vlastina.

Hvězda filmu Gangster-ka má výhodu v tom, že ji její manžel, filmový producent Jiří Kounický vídá nejraději nenalíčenou. „Nevím, jestli je v tomhle typický muž, ale on je přesně ten, který chce přírodní ženu,” prozradila nám Vlastina a dále uvedla, co se snaží její manžel svým přístupem změnit: „Podle něj mi prý make-up leze do vrásek a dělá mě starší.” ■