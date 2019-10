Až se třetím synem je poprvé v životě na skutečné mateřské: Pro tuhle sexy herečku je to prý obrovská výzva

Vlastina Svátková je prý poprvé na mateřské dovolené. Super.cz

Před časem Vlastina Kounická Svátková (37) vydala svou další knihu a mohlo by se zdát, že se zase začne víc věnovat herectví. Ve skutečnosti jde ale umění více stranou a kráska věnuje energii hlavně své rodině.

„Teď jsem nejvíc máma, protože se manžel věnuje jednomu velkému projektu,” říká herečka, která má se svým současným manželem, filmovým producentem Jiřím Kounickým syna Matyáše a z předchozího vztahu syny Adama a Kryštofa. „Poprvé v životě jsem asi na oficiální mateřské dovolené. Nevadí mi to. Neznamená to totiž, že nic nedělám, protože mě čeká premiéra filmu, který jsem dokončila, a připravuji nový film na Slovensku, o čemž můj manžel ještě neví, to mu budu muset ještě říct,” culila se Vlastina, která zároveň pracuje na své nové knize a designuje šperky.

Herečka měla v rodinných povinnostech v minulosti velké zastání u partnera a také využívala profesionální hlídání. Nyní je ale na vše sama. „Teď je to pro mě výzva, protože nemáme babičky, které jsou každá jinde, ale taky nemáme ani chůvu,” říká Vlastina Svátková a dále uvádí: „Je to velká výzva, abych mohla být dobrou maminkou a zároveň se mohla věnovat věcem, které mě baví a živí, což je pro mě velká výzva. Jsem totiž neuchopitelná a bez pravidel. Dost mě to baví.” ■