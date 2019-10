Představitel Jokera vyvedl na premiéru mladší snoubenku: Ani na veřejnosti se neubránili něžnostem

Joaquin Phoenix se snoubenkou Rooney Marou Profimedia.cz

Herec Joaquin Phoenix (44) se snoubenkou Rooney Marou (34) vypadali během americké premiéry očekávaného snímku Joker naprosto kouzelně. Byli jako ze žurnálu a tulili se k sobě jako dvě hrdličky, i když na koberci pózovali oddělně. O deset let mladší Mara zaujala ve dvoudílném sexy outfitu od značky Hiraeth.

O soukromí slavného páru toho není příliš známo. První spekulace o jejich románku se objevily začátkem roku 2017. Společně si zahráli ve filmech Ona a Máří Magdaléna.

Psychologický thriller o nejoblíbenějším komiksovém padouchovi byl představen na benátském filmovém festivalu a Phoenix za něj zatím sklízí uznání. A to i navzdory kritice násilí ve filmu, kvůli níž byl během premiéry v USA omezen přístup novinářů na červený koberec. Do českých kin by Joker měl dorazit 3. října.

Snímek vyobrazuje především transformaci postavy Jokera v masového vraha. Toho v minulosti ztvárnila řada herců. Za zmínku stojí především Jack Nicholson ve snímku Batman z roku 1986 nebo Heath Ledger, který si za roli Jokera v Temném rytíři z roku 2008 posmrtně vysloužil Oscara. Naposledy psychopata ztvárnil Jared Leto v Sebevražedném oddílu v roce 2016. Ten by si údajně měl roli zopakovat dokonce ve dvou nadcházejících projektech. ■