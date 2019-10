Takhle vypadá charizmatický manžel Mařenky z Arabely. Herecký sympaťák miluje zbraně a zahraje si v seriálu Modrý kód

Marko Igonda Foto: archiv FTV Prima

Herec ztvární roli razantního doktora Mariána Klimky. Samotný herec má ke zdravotnictví blízko.

„Mám kurz záchranáře, mám zbrojní pas, vlastním zbraně, takže pravidla pro poskytnutí první pomoci potřebuji a musím znát. Stále jsem na cestách a už jsem zažil bohužel i několik setkání se smrtí. Samozřejmě, musel jsem ji poskytnout. V bazénech a tak. Máme hausbót na řece a také lodě, takže je třeba mít záchranářský kurz, jinak nedostanete průkaz,“ prásknul nám herec, který žije velmi aktivně.

A když nenatáčí, věnuje se především rodině a sportu. „Já jsem byl vždycky strašně rád se svojí ženou a dcerou. Když byla maličká, to pro mě bylo úplně nejkrásnější. Když chci odpočívat, jdu na kajak, kolo, motorku, jdu do hor. To je můj velký relax. Ale já moc neumím odpočívat, neumím si to užít. Moje žena mi vždy říká, že žiju v budoucnosti, ale stále přitom cítím ten přítomný okamžik. Jako kdybych byl někdy rozpůlený,“ dodal závěrem herec. ■