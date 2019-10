Babička, máma a vnučka: Dcera Petry Černocké chystá ke zpěvaččiným sedmdesátinám trojgenerační singl

Petra Černocká bude mít společný singl s dcerou Bárou Vaculíkovou a vnučkou Coco. Super.cz

S jednou dcerou si prý Bára vystačí. "Řekněme, že je to v rukou božích, i když panna Marie nejsem," smála se živelná brunetka. "Děti mám ráda, ale sama sebe taky, takže je to na vážkách, jestli být víc matka nebo zpěvačka, tak je to tak padesát na padesát. Dívám se na mateřství realisticky. Když to přijde, tak to odnosím a odkojím, když ne, tak budu dál šťastná tak, jak jsem," míní.

"Myslím, že i moje máma je ráda, že máme tu jednu úžasnou láskyplnou holčičku, kterou miluje a krásně se o ni stará," dodala. Všechny tři velké i malé ženy z pěvecké dynastie připravují i společný projekt. "Coco zpívá svým sopránečkem jako anděl a chodí do Dismanova pěveckého souboru. Pomalu s námi začíná vystupovat, a protože mámě letos bude sedmdesát, chystáme jí oslavu a vypadá to, že budeme natáčet trojgenerační vánoční singl," prozradila Bára. ■