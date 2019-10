Bláznivě hravý text i provedení: Bára Poláková v novém klipu dokonce i létá

Barbora Poláková - Kdyby Video: Barbora Poláková

Volba tentokrát padla na píseň Kdyby, jejíž text je plný bláznivých metafor. A podobně je tomu i se samotným klipem.

„Takovou mou životní myšlenkovou repeticí je přemýšlení nad tím, co by bylo, kdybych něco udělala jinak, než jsem udělala. Co by to změnilo a k jakým změnám by až sahalo to, že třeba vyrazíme ráno o deset minut dřív nebo později, než jsme vyrazili. To je přenesené do téhle písně i klipu,” vysvětluje svůj koncept pětinásobná držitelka ceny Anděl.

Na něco podobného jako v klipu se mohou osobně těšit i ti, kteří zavítají na největší koncert Barbořina podzimního turné, který proběhne 26. října v pražském Foru Karlín. Kromě hostů jako Eva Samková či Kühnův dětský sbor dojde právě i na létání.

„Můj sen je se během koncertu proletět nad hlavami fanoušků, alespoň těch v prvních řadách. Trénuju teď s klukama z Airgym company. Bude to asi napínavé, protože ve Foru můžeme být jen ten jeden den, co je večer koncert. Učím se to tedy v jiném prostoru, a tam budeme mít jen jednu zkoušku odpoledne. Tak jsem na sebe zvědavá,“ svěřuje se Poláková.

„Bohužel nemůžeme převézt to zařízení na všechna místa turné. Je to moc komplikované a závisí to na výšce a hloubce jeviště i hlediště. Takže můžu létat jen ve Foru. Pracujeme ale s kapelou na nových aranžích a rozhodně si plánujeme každý koncert užít. Takže pokud se chce s námi někdo protančit večerem, rádi ho uvidíme,“ láká na turné Poláková. ■