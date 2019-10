Tvrdý osud hvězdy Tváře Fialové (22): Otce jí vzala nemoc, matku našla oběšenou na půdě

Kateřina Marie Fialová se musela v minulosti srovnat s tragickým odchodem obou rodičů. Foto: archiv TV Nova

Nejprve jí nemoc vzala otce a posléze přišla i o maminku. Tu jako teprve šestnáctiletá dívka našla oběšenou na půdě. „Šla jsem do koupelny, vyčistila jsem si zuby a pak jsem zavolala záchranku. A až potom mi to vlastně začalo docházet. Ale ta první chvíle byla takový mentální šok. Byla jsem hodně racionální, chtěla jsem vyřešit situaci. Navíc se to stalo v den, kdy by měl táta narozeniny,“ svěřila se Blesku talentovaná brunetka, která se se ztrátou obou rodičů vyrovnávala velmi těžce.

„Chtěly jsme s mamkou začít nový život. Netušila jsem, že by to bylo až do takové míry špatné, ale člověk u svých nejbližších vždycky vytuší, že se v nich něco děje. Už jen to, že tatínek umíral doma, každý týden, co jsem se vrátila ze školy, jsem viděla, že zhubl o dalších deset kilo,“ vyprávěla svůj smutný příběh herečka.

Nakonec ale v sobě objevila sílu a šla si za svými cíli. „Teď mám spíš ještě větší chuť žít. Když vím, co se stalo a proč se to stalo. Chci žít pro ty lidi nahoře, něco tu zanechat,“ přiznala Fialová. ■