První fotky z veselky! Takhle to slušelo Lucii Šilhánové ve svatebních šatech

Lucie Šilhánová se vdala.

Lucie s Jaroslavem pro svůj velký den zvolili církevní obřad. "Bylo to dokonalé," řekla Super.cz čerstvá paní Černá. "Tak nějak jsme cítili, že to tak má bejt a že to tak je nejsprávnější. Bylo to fakt nejlepší rozhodnutí, bylo to krásný," dodala Lucie.

Moderátorka se s manželem poznala v pořadu Miniduel, který před lety uváděla. Letos se přestěhovali do nového domu, který si vybudovali v Poděbradech.