Jennifer Lopez (50) promluvila o rozšíření rodiny a potomcích s mladším snoubencem: Moje děti by si sourozence velmi přály

Jennifer Lopez se snoubencem Alexem Rodriguezem Profimedia.cz

Jennifer Lopez (50) sice letos oslavila padesátku, ale rozhodně tempo nezpomaluje. Právě naopak! Po sérii narozeninových koncertů, úspěšném filmu, oslavě jubilea, zásnubách, oživení 20 let starého modelu značky Versace a uvedení parfému se nyní připravuje na žhavou show během únorového Super Bowlu. Tam by totiž měla vystoupit se zpěvačkou Shakirou, takže je už teď jasné, že je na co se těšit.