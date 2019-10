Tentokrát Brožová v Tváři předvedla napěchovaný dekolt v korzetu: Věčné rebelce Madonně jako by z oka vypadla

Herečka byla opět sexy. Foto: archiv TV Nova

Tentokrát dostala opravdový oříšek, a to ztvárnit provokatérku Madonnu a k tomu zazpívat její ikonickou skladbu Vogue. Zhostila se toho ale s přehledem. Ba co víc. Brožová jako by Madonně z oka vypadla!

Při svém vystoupení předvedla nejen skvělé taneční číslo, ale i napěchovaný dekolt v korzetu. Vedle toho píseň odzpívala opravdu jako královna popu. Tečkou na skvěle odvedené proměně pak byla mezera mezi zuby, která dovedla podobu sexy herečky s popovou dračici k dokonalosti.

„Tohle je v tvém případě šťastná ruleta,“ okomentoval její vystoupení Janek Ledecký. Kolegu Aleše Hámu pak nejvíce zaujala pověstná mezírka mezi zuby. ■