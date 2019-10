Bývalá hvězda Tváře neoplývá klasickou krásou, ale vůbec ji to netrápí: Prostě jsem zajímavá, tvrdí Iva Pazderková

Iva Pazderková otevřeně o svém vzhledu. Super.cz

Jak se bývalé účastnici, koučce a porotkyni televizní show Tvoje tvář má známý hlas žije ve světě, kde je klasická krása porovnávaná podle zaběhnutých klišé?

„V mém případě s mým obličejem je to celoživotní proces. Nakonec dojdete k tomu, že je nejdůležitější, jak se chováte, co vyzařujete, co víte,” komentovala svůj vzhled a postoj k němu Iva a dále dodala: „Prostě jsem zajímavá.”

Herečka moderovala křest nového parfému, jehož tváří se stala Dara Rolins (46), která se pro tuto příležitost proměnila v bohyni. A jak Iva objevuje svou božskou sílu?

„Je to většinou tam, kde by to člověk u herečky nečekal. Je to totiž mimo jeviště, ale v klidu v přírodě, někde v horách, tam se cítím šťastná,” uvedla představitelka blbé blondýny.

„Pro mě je pořád těžké se cítit jako bohyně, ale myslím, že se k tomu propracovávám. Každá žena je v mytologickém slova smyslu bohyně. Stačí to v sobě jen probudit,” dodala na závěr. ■