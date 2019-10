Nahota pokračuje! Divoká jízda na křtu kalendáře Krainové. Simona nechala doma podprsenku i sukni

Simona Herminapress

"Já jsem si nevzala sukni? To jsem asi zapomněla, jak jsem pospíchala z bytu," řekla Super.cz se smíchem Simona, která se v luxusní pražské restauraci objevila jen v sáčku těsně pod zadek. Chyběla sukně i podprsenka. "Pořád jsem víc oblečená než v kalendáři," dodala se smíchem.

Krainová vypadala božsky. A slíbila už na začátku, že to bude večer pořádná jízda. "Je potřeba to pořádně zapít. Kalendář je takové moje miminko, tak je potřeba ho poslat do světa ve velkém stylu," dodala Simona, které kalendář pokřtily Marta Jandová (45) a kmotra jejích synů Lucie Bílá (53). ■