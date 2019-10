Oldřich Kaiser po infarktu ve společnosti: Sršel vtipem, zazpíval s Dášou a vyplísnil Pirka, který mu operoval srdce

Oldřich Kaiser dorazil ve skvělé náladě na křest knihy. Super.cz

„Když tady vidím profesora Pirka, který prohlásil v tisku, že Kaiser měl jakýsi průměrný infarkt, no to mě tak nasralo, teda naštvalo. Jaký průměrný infarkt, já nesnáším průměry, kdybyste si alespoň vymyslel něco exotického,“ řekl ve vtipu herec a odrovnal smíchy všechny přítomné.

Kaiser se s profesorem Pirkem setkal na křtu nové knihy Miloše Zapletala, který si nemohl nechat ujít, a to i s přítelkyní Dášou Vokatou.

Dvojice na slavnostním uvedení knihy s názvem Za zády slavných také společně zahrála a zazpívala dvě písně. K hudbě, ale také k divadlu se vrátil herec už začátkem září, jak už také pár dnů po operaci srdce avizoval. Vedle svého publika, které ho hnalo zpět, mu velkou radost po zdravotních problémech udělal také úspěch v anketě Zlatá dvanáctka na Českém rozhlase, ve které bodoval.

„To jsme měli velkou radost,“ svěřil Kaiser, že má doma cenu i vystavenou. „Mám to doma napíchnuté a dívám se na to. Je to dobrý ve čtyřiašedesáti udělat takovou odbočku,“ řekl herec s tím, že plánuje vypustit do světa další píseň. „Určitě bude, pořád nás to baví,“ dodal s úsměvem. ■