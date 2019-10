Za božskou Marilyn Monroe si vysloužil ovace ve stoje: Poznáte vítěze čtvrtého dílu Tváře?

Herec svým vzhledem a vystoupením všechny nadchnul. Foto: Super.cz/archiv TV Nova

V blond paruce, s rudými rty a v dámských šatech vypadal opravdu božsky a svou proměnou nadchnul nejen diváky, ale i porotu soutěže. Ti se do herce a muzikálového zpěváka okamžitě zamilovali.

„Nebyl tam jediný falešný tón. Bylo to celý něžnoučký, bylo to nádherný, mělo to ženskou eleganci, když se podívám na tvoje kotníky, tak to nejsou nohy, to jsou šavle, to je taková nádhera,“ svěřil po vystoupení Robertovi Aleš Háma, který ho stejně jako ostatní ocenil potleskem ve stoje.

Proměna se líbila také ostatním soutěžícím a Robert se tak po právu stal vítězem čtvrtého dílu. „Pro mě je to v první řade hrozně velké překvapení a čekal jsem všechno, ale tohle opravdu ne. Je to velmi příjemný, vysekávám poklonu vám všem, protože si myslím, že jste prostě skvělí všichni. Děkuju za hezký body od pánu porotců, tím si teda jako nemrkám na příště, jen že mi to udělalo radost,“ prozradil Urban s šekem na 50 tisíc v ruce.

„Tyhle krásný peníze poputují na severní Moravu, protože jsem Ostravák jak Brno, takže do Ostravy do Asociace rodičů dětí s dětskou mozkovou obrnou,“ dodal herec. ■