Comeback roku! Kráska z dětského domova se vrátila k expartnerovi, i když před časem sundala zásnubní prsten a oznámila rozchod

Veronika Kašáková Michaela Feuereislová

"Řeším bydlení a koukám, kde bych jednou mohla tu rodinu založit. Nechávám to plynout a snažím se i přestat plánovat. Měla jsem to celé naplánované a pak se to zbořilo, takže jsem si řekla, že za to to nestojí, upnout se na jeden cíl. Občas měním ty cesty," řekla Super.cz Veronika v dubnu.

Odletěla na Havaj studovat angličtinu, věnovala se charitě a nyní hlásí velký návrat. "Člověk míní, Pán Bůh mění," napsala včera ke společné zamilované fotografii, kterou sdílela na sociální síti. Vypadá to, že svatební zvony přeci jen zazní.