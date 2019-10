Ani po třech letech ve vztahu to u Nývltové na svatbu a miminko nevypadá: Nechávám to na přírodě

Kamila Nývltová o mateřství. Super.cz

Nedávno Kamila Nývltová (30) s přítelem Pepou oslavili třetí výroční svatby. Zdá se, že to páru velmi dobře klape a tak se nabízí otázka, kdy svůj vztah posunou na další úroveň. Stále se nechystá zasnoubení či svatba?

„Lidé se mě spíš často ptají, kdy budu mít miminko. Když je člověku třicet, tak už přichází otázka, kdy bude mít dítě. I když všechny moje sestřenice a příbuzenstvo mají děti, tak já je ještě nedohoním. Je ale pravda, že já děti chci, stejně tak svatbu. Snad si mě Pepa jednou vezme,” říká zpěvačka, která by ráda zvolila ten tradičnější model a nejdříve by se vdávala, a pak měla dítě.

„Chtěla bych si tu veselku užít se vším všudy. A pak to miminko,” vysvětlila.

Jako jedna z nejobsazovanějších muzikálových zpěvaček bude nucená mateřství plánovat. „Když to ženská plánuje, tak stejně nikdy nenajde ten správný čas. Já to asi nechám na přírodě a na tom, jak na tom budu, a pak to přijde,” doplnila Kamila. ■