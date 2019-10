Český vítěz světové soutěže mužské krásy se snaží přibrat. Marně! Po svíčkové s dvanácti nenabere ani deko

Artur Ország Super.cz

"Snažím se na sobě pracovat každý den, řeším stravu. Můj problém je, že nemůžu přibrat. Můžu jíst, jak chci, klidně si dám ale svíčkovou s dvanácti knedlíky. Stejně nenaberu," řekl Super.cz Artur. Nepřibírá ani na svalech. "To samé je u fitka, nenabírám, i když hodně cvičím," vysvětluje Artur.

Po vítězství světové soutěže mužské krásy, která se konala letos v Bangkoku, by rád nyní vycestoval za modelingem. "Určitě to pro mě soutěží nekončí, rád bych vycestoval. Řeší se nyní detaily, není ještě nic nasmlouváno," dodal vítěz soutěže krásy Mr. Look Bella 2018 a zároveň světové Altitude Men International 2019.

Artur nyní bude vybírat svého nástupce na castinzích Mr. a Mrs. Look Bella 2019, které začínají již 10. září. Chystá se pořádně si prohlédnout také finalistky. Artur je totiž nezadaný. "Vyhraněný typ ženy nemám, musí mě prostě zaujmout," dodal. ■