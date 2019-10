Miluška Bittnerová se nedávno stala maminkou: Divákům se ukáže v kožichu jako ruská vdova!

Miluška Bittnerová Foto: archiv FTV Prima

„Olga je velmi vkusná dáma, nosí kožichy. Bohužel doma žádný takový kabátek nemám, a ani mi ho nechtěli prodat,“ směje se herečka, kterou do seriálu oslovily přímo autorky Kateřina a Jitka Bártů.

„Celé to chtěly stylizovat do Julije Tymošenkové a myslím, že se to povedlo. Na moje vlasy mi kostymérky přidaly cop a bylo. Mě ta práce s holkama moc baví, spolupráce s nimi je vždy zajímavá. Teď už je to potřetí, co jsme se setkaly.“

Sama herečka je milovnicí krimi žánru, a tak ji obsazení udělalo velkou radost. „Já jsem ta, co vždy milovala Mlčení jehňátek, teď se nám to trochu po tom porodu změnilo, takže se na kriminálku chvilku nepodívám,“ přiznává se smíchem novopečená maminka malé Betynky. ■