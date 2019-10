Zlomená Paris Hilton poprvé promluvila o smrti zámožného dědečka Barrona (✝91): Zachovám jeho odkaz, slíbila

„Je to velmi těžké, byli jsme si nesmírně blízcí. Celý život jsem k němu vzhlížela, obdivovala ho. Byl mým mentorem a neuvěřitelnou legendou. Jeho odchod mi zlomil srdce, ale musím si stále připomínat, jak naplněný život měl,“ svěřila dědička miliardového impéria.

Doplnila také, že zachová jeho odkaz. Minulý pátek Paris oznámila dědečkův odchod na sociálních sítích, kde sdílela fotografie se společnými vzpomínkami, včetně těch z jejího dětství.

I am deeply saddened by the loss of my grandfather Barron Hilton. He was a Legend, a visionary, brilliant, handsome, kind and lived a life full of accomplishment and adventure. Ever since I was a little girl I have looked up to him as a businessman. pic.twitter.com/eGFXAz1LUr