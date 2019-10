Bývalý florbalista si zahrál v Ordinaci muže s amputovanou nohou. Sám o končetinu přišel loni po brutálním útoku

Bývalý florbalista Radek Zelinka si zahrál v Ordinaci. Video: TV Nova

Loni začátkem listopadu se tehdejšímu hráči kadaňského florbalového klubu Radku Zelinkovi změnil život. Když se s přítelkyní vraceli od příbuzných v Plzni, napadla ho skupina Ukrajinců. Nejdřív slovně, poté i fyzicky. Jeden z mužů Radka pobodal, záchranáři ho v kritickém stavu převezli do plzeňské nemocnice.

Bodnými zraněními to bohužel neskončilo. Kvůli velkým krevním ztrátám se Radkovi neprokrvovala levá noha, a lékařům nezbylo nic jiného, než mu ji částečně amputovat. Poté sportovci začala selhávat játra a byl převezen do pražského IKEMu. Tyto komplikace naštěstí odezněly.

Když k Radkovi přišla nabídka z Novy, aby si v seriálu Ordinace v růžové zahradě zahrál hledače kešek, jemuž nohu rozdrtí obrovský balvan, neodmítl. „Byla to dobrá zkušenost, ke které bych se za normálních okolností nedostal. Proto jsem rád přijal. Bylo to zábavné a docela to utíkalo. Celou dobu jsem ale musel mít zavřené oči, takže jsem z natáčení bohužel moc neviděl,“ svěřil.

Na natáčení Zelinka přijel přímo z rehabilitačního centra v pražských Malvazinkách, kde se tehdy zotavoval. V současné době se snaží znovu se začlenit do běžného života. ■