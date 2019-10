Držitelka Grammy popsala nechutný zážitek z focení: Místo pořízení fotografií na mě vytáhl penis

Cardi B Profimedia.cz

Nyní poprvé otevřeně promluvila o problémech, kterým musela čelit v začátcích své hudební kariéry. Bohužel se potýkala i se sexuálním obtěžováním.

„Nikdy nezapomenu, jak jsem šla na focení do jednoho magazínu a fotograf se snažil dostat co nejblíž ke mně. Ptal se mě, jestli se chci dostat do toho časopisu a u toho vytáhl penis,“ svěřila v rozhovoru pro Untold Stories of Hip Hop televize WE.

Temperamentní rapperku to pochopitelně naštvalo a urazilo a z focení odešla. O tom, co se jí stalo, řekla majiteli magazínu, nesetkala se ale s reakcí, kterou čekala. „Podíval se na mě a řekl: No a co jako?“

„Když vidím, co se děje kolem #MeToo kampaně, vím, že podobné věci se dějí i holkám z mého sousedství, vím, že se k nim lidé chovají stejně,“ doplnila.

Moderátorka se rapperky samozřejmě zeptala, jestli se jí podobné věci dějí i dnes, když je na vrcholu kariéry. „Proboha, to ne! Kdyby jo, udělám dotyčnému pořádnou ostudu na Instagramu,“ svěřila hvězda s téměř 51 milióny sledujícími na sociální síti. ■