Utečte sami k sobě s pomocí pěti přírodních elementů

Právě nastává nejklidnější období roku pro duševní detoxikaci a obnovu vnitřní harmonie v Boutique & Spa hotelu Tři lilie****. Čas, kdy se můžeme zachránit, ponořit do sebe a obnovit rovnováhu a energii, kterou jsme již dávno ztratili.

Zažíváme to v dnešní době všichni nebo alespoň většina z nás! Fungujeme nad limit, často až na hraně svých možností. Neposloucháme signály svého těla, starosti nás více a více obklopují a už dnes myslíme na to, co vše musíme stihnout zítra. Neumíme vypnout a nechceme si to přiznat.

Začněme hýčkat sami sebe. Vezměme si z přírody ponaučení a inspiraci a využijme co nejlépe pěti přírodních elementů:

FOTO: Trililie.cz

Park - ne jen tak ledajaký, ale ten pravý rozlehlý, plný starých silných stromů. Cesty lemující altány lázeňských pramenů, říčka Slatinka a srdíčkové trasy nejen pro zamilované, ale i prací znavené.

Les - pomalu usínající, barevný a někdy neprostupný, vedoucí na mnohá výletní místa pro klidná zastavení. Vnímat všechny jeho zvuky, svůj rychlý i zpomalující se tep, je dalším pokračováním v úspěšné terapii.

Sopka - stojíc nebo ležíc uprostřed kráteru a pozorovat nebe, na chvíli zavřít oči a vnímat sílu a zvuk větru. Představit si její burácení před miliony let někde hluboko pod námi. Silný dojem, který se vryje do duše Vašich vzpomínek.

Jezero – voda, element pro život zásadní, přináší energii, klid i smíření. Vnímejme jezero s odrážejícím se sluncem a ubývající vodou před tradičním výlovem, ale i poté, co se opět znovu plní, aby dalo prostor pro nový život. Procházkou po hrázi či krátkým zastavením v pozorovatelně u ptačího ostrova se mysli navrací ztracená harmonie.

Rašeliniště - až když stojíte uprostřed mokřad, rašeliniště a bahenních sopek, pochopíte. Přírodní továrna, kde se nekupí tablety na bolesti hlavy, doplňky stravy a vitamíny s příchutí pomeranče.

FOTO: Trililie.cz

Po zklidnění duše přichází na řadu i naše tělo znavené častým sezením, dlouhým stáním nebo nedostatkem spánku. Dalším krokem je naučit se péči nejen dávat, ale i přijímat, dopřát si chvilku pro sebe a bez výčitek.

Boutique & Spa Hotel Tři lilie**** Františkovy Lázně s rukopisem francouzského architekta umí porozumět přáním a potřebám svých hostů. Poskytne Vám oázu klidu a ticha v srdci lázeňského centra, dá Vám pocítit atmosféru nejstaršího hotelu nesoucího své jméno od roku 1793. Výbavu pro Vaše výpravy za našimi pěti elementy zdraví máme pro Vás vždy připravenou. Nordic Walking hole, sportovní nebo městská kola, případně i deštník, protože až když se odhodláte v dešti vyrazit a opustit pohodlnost přístřeší, tak objevíte mnohem více ze svých skrytých sil.

FOTO: Trililie.cz

Odměnou po návratu Vám může být teplý čaj podávaný jako v Londýně, povzbuzující káva servírovaná ve stříbře a na historickém porcelán, chutný dezert, relaxační procedura, příjemná voda františkolázeňského akvaparku Aquaforum anebo sklenka blahodárného vína. Nejlepší je ale vyzkoušet vše! Na pobyty plné hýčkání můžete právě teď využít podzimní slevu a nebo pořídit beze shonu krásný vánoční dárek formou dárkového poukazu.

Rozhodněte se a utečte sami k sobě.

Těšíme se na Vás.

FOTO: Trililie.cz ■