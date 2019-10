I Dara Rolins občas zhřeší a dá si alkohol nebo zmrzlinu: Tělo má ale pořád pevné jako skála

V životě je podle Dary důležitá harmonie. Super.cz

Neexistuje v Česku zpěvačka, která by na zdravý životní styl dbala více než Dara Rolins (46). Popová diva vnímá aktuální trendy ve cvičení i jídle, a tak například občas praktikuje detoxikační dny, kdy pojídá jen vařenou rýži, nebo se zamilovala do cvičení jógy, kterou nahradila otročinu ve fitku.

„Aktuálně i nadále žiju zdravě. Myslím si, že by si člověk neměl odepírat to, na co má chuť. Pak je vidět i smutek v obličeji,” svěřila se zpěvačka na křtu parfému, jehož je tváří.

I Dara ale občas zhřeší. „Dám si někdy sladké, občas i vínko. Myslím si, že cokoli, co dělám, je o správném poměru. Nesmí se to nikdy přehánět ani v tom dobrém, ani ve zlém,” říká Dara.

Majitelku dokonale vysoustružené figury byste dokonce mohli někdy u televize načapat s kelímkem zmrzliny. „Když dojde na zmrzlinu, tak jen jedno balení, ne dvě,” směje se Dara Rolins. ■