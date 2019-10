Dara Rolins se tentokrát předvedla ve velmi ženském outfitu: Prozradila, kdy se cítí nejvíc jako bohyně

Dara Rolins vypadala opět božsky. Super.cz

„Cítím velkou zodpovědnost, když mám dnes zosobnit božství. Tak jsem si řekla, že to nebudu moc řešit a zůstanu sama sebou. Jen jsme k tomu přidali nějaké ty třpytky, trošku víc zlata než obvykle a voila, je to tady,” zůstala nad věcí Dara.

V soukromí dává přednost podstatně umíněnější módě, často s pánskými prvky. „Jsem sama překvapená, že jsem v podpatcích nezakopla a ani jsem neroztrhla vlečku. Jsem dneska v krásné roli, které si vážím, ale není to úplně outfit, ve kterém bych vyrazila do světa. Povinností nás žen je mít několik poloh. Dnes je to o antické mytologii a o bohyních a bozích, tak jak jinak než v róbě a na podpatku,” říká Rolins.

A kdy se nejvíce cítí božsky? „Je to asi v momentech, kdy jsem sama se sebou. Třeba při hodinách jógy, kde se už někdy dovedu dostat do klidu a rovnováhy. To pro mě ztělesňuje pocit božství. Těžko říct, jestli je to o tom, že se třpytím z vnějšku, nebo se třpytím vevnitř,” vysvětlila nám Dara Rolins. ■