Kostým na Halloween už má hotový: Rusovlasá zpěvačka z Tváře se proměnila v kontroverzního Marilyna Mansona

Z téhle proměny jde opravdu strach. Foto: archiv TV Nova

Kontroverzní zpěvák je proslulý výraznými převleky a líčením. Maskéři Debbi na obličeji vyčarovali tak věrohodnou podobu známému rockerovi, že z ní měli strach i členové štábu. Nebylo totiž možné poznat, kdo se pod ní ukrývá.

„Musím říci, že tentokrát to není textově nebo tanečně tak strašně náročné. Jde jenom o to být úchylná. Opravdu super výzva. Mohu být konečně někdo diametrálně odlišný a užít si to, protože takový člověk, jako je Marilyn Manson, se nerodí každý den,“ prozradila Debbi, která si svou proměnu, se kterou by mohla jít koledovat na Halloween, naprosto užívala. ■