Objevil Kobzanovou i Vignerovou, ale v agentuře už má jen muže: O které pány je v modelingu největší zájem?

Rosťa Janků prozradil tajemství mužského modelingového světa. Super.cz

"O kom mohu na sto procent říct, že jsem ho objevil, tak to je Diana Kobzanová (37), začínala u mě pracovat Aneta Vignerová (31), s oběma jsme dodnes kamarádi, i řada dalších děvčat ze soutěží Miss, které jsem sám režijně dělal. Ale před dvěma lety jsme se rozhodli, že holek je všude dost, takže se orientujeme jenom na mužský modeling a reklamní herectví," svěřil.

V portfoliu má pány, kteří slaví ve světě modelingu velké úspěchy i v zahraničí. Patří mezi ně například Tomáš Školoudík nebo Muž roku 2011 Martin Gardavský, který na oslavě také nechyběl. Ostatně i s touto soutěží Rosťa roky spolupracoval, stejně jako se soutěžemi dívčí krásy.

To, že muži jsou v modelingu mnohem méně placení než ženy, už podle něj dávno neplatí. "Hodně se to změnilo a myslím, že všechny přesvědčím tím, že dříve, když probíhala jakákoli reklama v televizi, tak tam byla krásná dokonalá modelka. Teď už je to úplně jinak, protože muži se osvědčili jako velmi dobrá kupní síla, a proto dnes už téměř neexistuje reklama, kde by nebyl mužský herec," vysvětloval Janků.

A o jaké pány je největší zájem? Nahnuté to prý mají ti s výrazným a velkým tetováním. "V rámci České republiky to až tak velká nevýhoda není, pokud to není krk anebo viditelně na rukou, i když stylisté s tím mají víc práce. Jinak je to ale ve světě, zejména v Asii, kde berou tetování jako něco špinavého. Mimochodem, co je v současné době nejžádanější a co nejvíc hledáme, tak to jsou míšenci, kteří mají jednoho rodiče evropského a druhého asijského typu," prozradil. ■